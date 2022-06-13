Після ракетного удару з декількох сіл Чернігівщини евакуюють людей

У кількох селах Прилуцького району Чернігівської області проводять евакуацію людей через загрозу пожеж після ворожого ракетного удару.
Про це вдень у понеділок, 13 червня, повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв, передає Суспільне.
Евакуація оголошена у селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.
“Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі”, – сказав посадовець.
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