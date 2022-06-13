ЗСУ звільнили три села на Донеччині та посунули ділянку фронту на 15 км. ВІДЕО

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У Донецькій області Збройні сили України звільнили ще три села та посунули ділянку фронту на 15 км.

Про це вдень у понеділок, 13 червня, інформує пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

“На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині й посунули ділянку фронту на 15 км”, – йдеться в повідомленні.

Як наголосили в угрупованні Об’єднаних сил, артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину.

“Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат”, – додала пресслужба угруповання ОС.

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