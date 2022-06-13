На окупованих територіях загарбники пропонують роботу “за їжу”, – ГУР

Зруйнований росіянами Маріуполь, квітень 2022 року. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тисяч рублів (близько 5,1 тис. грн), тому окупаційна “адміністрація” пропонує людям працювати “за їжу”.

Про це в понеділок, 13 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Ворог знизив об’єми так званої “гуманітарної допомоги”, яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

Сьогодні окупаційна “адміністрація” пропонує людям іти у “волонтери”.

Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. Як винагорода – “доступ до їжі”.

Також для “наведення ладу” у понівечених населених пунктах, в тому числі – Маріуполі, окупанти планують використовувати безоплатну працю “добровольців”.

Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю.

Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.

Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та тимчасово окупованого Криму.

Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Читайте також:

Перед вторгненням Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки