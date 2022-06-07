Перед вторгненням Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки

Президент США Джо Байден 24 лютого дав розпорядження розсекретити розвіддані напередодні вторгнення Росії в Україну через скептичне сприйняття іноземними партнерами заяв американських посадовців про плани РФ.
Як передає CNN, про це повідомила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.
“Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – “Н”) було багато скептицизму”, – сказала вона.
“Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: “Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливого російського вторгнення”, – додала Гейнс.
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