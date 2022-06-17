Юлія Паєвська “Тайра” звільнена з полону

Парамедик Юлія Паєвська “Тайра”, яка перебувала в полоні росіян три місяці, звільнена.
Про це у вечірньому зверненні в п’ятницю, 17 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.
“…І, звичайно, особливо радий повідомити, що звільнено “Тайру” – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську, вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України”, – сказав Зеленський.
Як інформувала “Новинарня“, Юлію Паєвську “Тайру” та її водія росіяни взяли в полон 16 березня у районі Маріуполя. Вона евакуювала поранених цивільних.
Юлія Паєвська – відома волонтерка, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. У мирному житті вона тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще на початку війни на Донбасі сформувала свою команду парамедиків для евакуації під назвою “Ангели Тайри”. Згодом служила як парамедик у лавах ЗСУ, звільнилася.
Після повномасштабного російського вторгнення знову повернулася на фронт для надання першої допомоги пораненим та їхньої евакуації, працювала в Маріуполі.
Через кілька днів після потрапляння Тайри в полон російське ТБ 22 березня показало відео з нею, засвідчивши, що Юлія жива.
20 травня агентство Associated Press опублікувало відео Тайри з натільної камери, зняте в Маріуполі на початку березня – ще до того, як вона потрапила в полон.
Читайте велике інтерв’ю “Новинарні“:
Тайра – командир “ангелів”.
Юлія Паєвська та її шлях із Майдану у фронтові парамедики, а звідти на Invictus Games
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