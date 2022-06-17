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Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

17/06/2022 13:37

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що пісенний конкурс “Євробачення” у 2023 році відбудеться не в Україні.

Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, адже представник цієї країни посів друге місце, інформує сайт EBU в п’ятницю, 17 червня.

“EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra’s 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні (…)

В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: “Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями”.

Нагадаємо, 14 травня на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення в італійському Турині здобув перемогу гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія”.

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Україна

Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що пісенний конкурс “Євробачення” у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, адже представник...

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