Рожеву панаму соліста Kalush Orchestra та кубок Євробачення виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ

Фото: Медіацентр Україна

Волонтер Сергій Притула планує зібрати мільйон доларів з продажу рожевої панами лідера Kalush Orchestra Олега Псюка та кубка “Євробачення”. Обидва предмети гурт-переможець цьогорічного конкурсу віддав до Фонду Сергія Притули, який підтримує Збройні сили України.

Про це волонтер та засновник Благодійного Фонду розповів у Медіацентрі “Україна” в п’ятницю, 27 травня.

За словами Притули, спершу Олег Псюк пообіцяв передати на благодійність лише статуетку цьогорічного Євробачення, якщо гурт здобуде перемогу у конкурсі. Але волонтер вирішив, що відомий аксесуар лідера гурту викличе у людей не менший інтерес.

“Я думаю, панама соліста гурту Kalush Orchestra могла б завести свою сторінку в Instagram: набрати там мільйон фоловерів і жити самостійно. І я запропонував хлопцям з Kalush Orchestra зробити таку велику акцію, дуже тішуся, що вони підтримали її”, — каже Сергій Притула.

За його словами, багатьох потенційних покупців цікавить атентичність рожевої панами, яку виставили на торги. Волонтер переконує — це саме той аксуар, який мільйони глядачів бачили на сцені “Євробачення”.

“Так, друзі, це сама та панама, у ній піт і сльози Олега Псюка. Для нас важливо, щоб був розіграний «трушний» лот. Для Олега ми пошили нову панаму. Він не поїхав з непокритою головою, не переживайте: він поїв і в шапці”, — розповідає Притула.

Щоб отримати панаму, потрібно зробити донат у 200 гривень. Кількість платежів від однієї людини необмежена. Згодом серед тих, хто зробив такий внесок, відбудеться розіграш. Натомість скляний кубок Євробачення отримає благодійник, який здійснив найбільший грошовий переказ.

“Ми дали можливість позмагатися за цей кубок традиційним грошам і криптовалюті. І дуже символічно, що криптовалюта поки що перемагає. Остання ставка по «крипті» — понад 19 тисяч доларів. Поки невідомо, яка буде загальна сума. Але, якщо це буде стільки, як я мрію — десь ближче до мільйона доларів — то придбаємо потужні безпілотні комплекси для Збройних сил України”, — каже Притула.

За його словами, головний приз “Євробачення” за всю історію конкурсу на продаж виставили вперше.

Нагадаємо, 14 травня на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення в італійському Турині здобув перемогу гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія”. Тож “Євробачення” 2023 року має пройти в Україні, якщо не буде застережень щодо беезпеки.

Читайте також:

За Бучу, Ірпінь, Бородянку: Kalush Orchestra презентував вражаючий кліп на пісню “Стефанія”