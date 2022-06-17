Обстріл Миколаєва: двоє загиблих, 20 поранених, пошкоджені будинки

ото з ТГ-каналу Ганни Замазєєвої

Внаслідок ранкового удару по Миколаєву загинуло двоє людей, щонайменше 20 поранених, пошкоджено більш як 10 житлових будинків та об’єкт інфраструктури.

Про це у п’ятницю, 17 червня, повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

“Від ракетного удару по спальному району 2 загинуло, 20 поранених”, – написав на ФБ Кім опівдні в п’ятницю.

“Внаслідок ранкового удару по Миколаєву пошкоджено більш ніж 10 житлових будинків та об’єкт інфраструктури. Провели оперативну нараду з мером міста та відповідними службами. Визначили першочергові потреби та кроки по ліквідації наслідків обстрілу”, – написала Замазєєва в телеграм-каналі.

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