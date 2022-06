ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 113 – 16.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Зустріч поранених бійців Нацгвардії на залізничному вокзалі в Києві:

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем‘єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс прибули до Києва.

Невдовзі відбудеться зустріч з президентом України Зеленським. Продовольча безпека, зброя та підтримка України – це важливі теми для обговорення, – Єрмак у ТГ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили понтонний міст, яким окупанти планували форсувати річку на Луганщині. Відео показала пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

“…Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон.

Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу”, – йдеться в повідомленні.

Лідери Франції, Італії та Німеччини – Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц – прибули в Україну поїздом.

Голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін поширив фото, на якому троє лідерів спілкуються, сидячи за столом у спецвагоні поїзда.

Раніше анонсували, що три європейські лідери здійснять спільну поїздку в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, продемонструвати підтримку України та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника, – ГШ ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі “Рамштайн”, що відбулася в Брюсселі 15 червня.

“Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе”, – заявив глава МОУ.

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння. Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США. А також – вертольоти від Словаччини, артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів, реактивні системи залпового вогню – від Німеччини “і ще дещо”.

Міністр вказав, що Грузія, Молдова та Еквадор “приєдналися до клубу”.

