У ГШ повідомили, скільки військових залучила РФ до повномасштабної війни проти України

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Росія залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тисяч осіб.

Таку цифру озвучив у четвер, 16 червня, на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб. Із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань. При цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців”, – сказав Громов, якого цитує “Інтерфакс”.

За словами генерала, крім цього, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб, бойові армійські системи – до 7 тис. осіб, федеральну службу військ національної гвардії – до 18 тис. осіб, а також приватні військові компанії – до 8 тис. осіб.

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