Home / Війна / Британія надасть Україні понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109

Британія надасть Україні понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109

16/06/2022 21:32
Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі, передає Sky News.

“Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові”, – сказав Воллес.

Він додав, що РФ перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах. Однак, за словами Воллеса, союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу її силам здобути перевагу.

Британський міністр вважає, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході».

Як повідомлялося, у Брюсселі проходило дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

Читайте також:
Уряд Британії підтвердив надання Україні ракетних систем M270 та боєприпасів M31A1

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Я взагалі дивуюся, як ми там вижили”: Едуард Драч – боєць тероборони, поранений біля телевежі, медик і бард із “Червоної рути”

    автори: Леся Шовкун, Дмитро Лиховій фото: Дмитра Лиховія та надані героєм матеріалу Кобзар, рок-музикант і поет із Кривого Рогу, чиї пісні на початку 1990-х були неодмінною складовою...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse