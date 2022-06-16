Британія надасть Україні понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109

Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі, передає Sky News.

“Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові”, – сказав Воллес.

Він додав, що РФ перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах. Однак, за словами Воллеса, союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу її силам здобути перевагу.

Британський міністр вважає, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході».

Як повідомлялося, у Брюсселі проходило дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

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