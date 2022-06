Уряд Британії підтвердив надання Україні ракетних систем M270 та боєприпасів M31A1

Уряд Великої Британії підтвердив передачу сучасних реактивних систем залпового вогню M270 дальністю до 80 кілометрів.

Про це в понеділок, 6 червня, заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Зазначається, що Велика Британія поставить Україні ракетні системи M270 та боєприпаси M31A1 у великій кількості.

У заяві не уточнюється, скільки таких систем Велика Британія вирішила передати Україні.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.

The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022