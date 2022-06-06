Уряд Британії підтвердив надання Україні ракетних систем M270 та боєприпасів M31A1

Уряд Великої Британії підтвердив передачу сучасних реактивних систем залпового вогню M270 дальністю до 80 кілометрів.
Про це в понеділок, 6 червня, заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.
Зазначається, що Велика Британія поставить Україні ракетні системи M270 та боєприпаси M31A1 у великій кількості.
У заяві не уточнюється, скільки таких систем Велика Британія вирішила передати Україні.
We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.
The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo
— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022
Українських військових навчать як використовувати пускові установки у Великій Британії, йдеться у заяві.
На сайті британського уряду пояснюють, що рішення про передачу M270 було погоджено зі США, які нададуть Україні ракетні системи HIMARS.
В уряді також заявили, що ці РСЗВ дозволять Україні краще захистити себе від застосування далекобійної артилерії, яку окупанти “без розбору застосовують для знищення міст”.
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