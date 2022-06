Ракетний удар Росії по Києву, ймовірно, був спробою зірвати поставки західної зброї, – розвідка Британії

Нещодавня російська ракетна атака на Київ, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.

Про це вранці в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

“Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій”, – йдеться в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sDt8fXMK3

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 6, 2022