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Ракетний удар Росії по Києву, ймовірно, був спробою зірвати поставки західної зброї, – розвідка Британії

06/06/2022 09:36

Нещодавня російська ракетна атака на Київ, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.

Про це вранці в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

“Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій”, – йдеться в огляді.

Щодо боїв на Донбасі, розвідка Британії відзначає запеклі бої в Сєвєродонецьку та просування російських військ до Слов’янська в рамках намагань оточити українські сили.

Щодо ситуації на морі: після втрати крейсера “Москва” у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22 (ЗРК “Тор” та ЗРГК “Панцир-С1”, – “Н”).

Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний, наголошується в огляді.

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна, вважає британська розвідка.

Як інформувала “Новинарня“, близько 6-ї години ранку 5 червня росіяни вчинили ракетний обстріл Києва. На околиці міста, в бік Броварів, прогриміли п’ять вибухів. За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Командування ПС інформує, що одну ракету збили над Обухівським районом.
Мешканці Дарниці бачили стовпи диму та вогню з боку ДВРЗ. Ворожі ракети у столиці вдарили по об’єктах “Укрзалізниці”, повідомив Сергій Лещенко.

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