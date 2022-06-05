З Київського моря дістали ворожий гвинтокрил, збитий у перший день війни

Ще один російський бойовий гелікоптер дістали з дна Київського водосховища. У машині виявлено рештки тіл двох пілотів.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.
Гвинтокрил МІ-35М збили наші військові у перший день війни. Ця ворожа машина брала участь у бою під Гостомелем.
Операцію з підйому підбитої машини з дна Київського моря провела група спецпризначенців-водолазів Нацгвардії.
Відтак рештки машини передадуть у дослідницькі центри для вивчення, сповіщає пресслужба.
Нагадаємо, це вже другий російський гвинтокрил, піднятий водолазами з дна Кивського водосховища. Перший, МІ-24П, дістали на початку квітня.
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