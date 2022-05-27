Десантники з ПЗРК “Перун” збили ще один ворожий вертоліт Ка-52. ВІДЕО

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один бойовий російський вертоліт у Харківській області.
Про це у п’ятницю, 27 травня, інформує пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу “Перун”.
“Військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”, – йдеться в повідомленні.
Відтак, на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряних цілей.
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