Десантники з ПЗРК “Перун” збили ще один ворожий вертоліт Ка-52. ВІДЕО

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Військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили ще один бойовий російський вертоліт у Харківській області. Про це у п’ятницю, 27 травня, інформує пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу “Перун”. “Військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”, – йдеться в повідомленні. Відтак, на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряних цілей. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук