Прокуратура підтвердила загибель двох людей від вибуху в Чорнобаївці

Від вибуху в Чорнобаївці Херсонської області загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це в четвер, 16 червня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку розташованого в центрі населеного пункту.

Внаслідок цього загинуло двоє місцевих, і ще п’ятеро отримало тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження.

“Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення”, – йдеться в повідомленні.

Характер вибуху та чим його було спричинено, не вказуються.

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