На Херсонщині окупанти виписують “громадянство РФ” усім новонародженим

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Окупаційна “влада” Херсонщини заявила, що всі діти, народжені в області після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Російської Федерації.

Про це в четвер, 16 червня, заявив підозрюваний у державній зраді колаборант, заступник глави окупаційної “ВЦА”, Кирило Стремоусов, передає ТАСС.

За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.

Стремоусов заявляє, що на російські паспорти в області “ажіотажний попит”, а люди “масово стоять у чергах”.

Колаборант також каже, нібито на Херсонщині “подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство”.

Як писала “Новинарня“, в перший день роздачі російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 людини, серед них – колаборант та колишній міський голова Володимир Сальдо.

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