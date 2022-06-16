На Херсонщині окупанти виписують “громадянство РФ” усім новонародженим

Окупаційна “влада” Херсонщини заявила, що всі діти, народжені в області після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Російської Федерації.
Про це в четвер, 16 червня, заявив підозрюваний у державній зраді колаборант, заступник глави окупаційної “ВЦА”, Кирило Стремоусов, передає ТАСС.
За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.
Стремоусов заявляє, що на російські паспорти в області “ажіотажний попит”, а люди “масово стоять у чергах”.
Колаборант також каже, нібито на Херсонщині “подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство”.
Як писала “Новинарня“, в перший день роздачі російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 людини, серед них – колаборант та колишній міський голова Володимир Сальдо.
Читайте також:
Генерал Марченко пояснив складність звільнення Херсона: яким воно буде
Окупанти на Півдні змушені платити гривнями, бо українці не приймають рублі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!