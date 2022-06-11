Херсон ігнорує “паспортизацію”: документ РФ отримали 23 колабаронта

Самопроголошений мер Херсона Володимир Сальдо обіймав посаду міського голови у 2002-2012 рр., відтак став депутатом ВР і в 2014 р. голосував за сумнозвісні “закони 16 січня”.

Акція паспортизації, підкреслює агенція, присвячена Дню Росії, національному святу, яке відзначають 12 червня. Тому колаборант Сальдо проходив ініцацію паспортизації в оточенні російських ЗМІ.

Про це пише російське пропагандистське «РИА Новости».

З усього тимчасово окупованого Херсона нав’язаний Росією паспорт громадянина РФ прийшли отримувати лише 23 людини, зокрема самопроголошений мер Володимир Сальдо.

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