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Генерал Марченко пояснив складність звільнення Херсона: яким воно буде

15/06/2022 17:00

Українським військовим зараз буде складніше вигнати російських окупантів з Херсона та області. Адже бої на лінії фронту між Миколаївщиною та Херсонщиною перейшли в позиційний характер, “там прострелена кожна ділянка і все заміновано”.

Тому новий наступ загарбників на Миколаїв малоймовірний, вважає генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який нещодавно керував обороною міста.

“Ми трошки втратили дуже важливого оперативного часу і дали їм можливість трохи зміцнитися. Там зараз дуже добре налаштована робота деяких окремих підрозділів, які монотонно, щодня б’ють по важливих точках, тим самим деморалізують людей.

Скажу як є: якби у нас було достатньо сил і засобів, яких у нас, на жаль, не вистачає (техніка, озброєння, артилерія, ППО, підтримка з повітря, – “Н”), якби ми розігналися, повірте, що вони б зупинилися вже за Керченським мостом”, – сказав він у інтерв’ю “Крим. Реалії”.

Марченко також оцінив оборону ворога на херсонському напрямку, назвавши її “обороною боягузтва”.

“Так, вони заливають бетоном. Але повірте, що коли піде масований наступ, контратака, вони всі побіжать. Тому що вони невмотивовані. У них немає ні бажання, ні мотивації. Їх туди загнали батогами та змусили воювати.

Нас ніхто не змушував воювати, ми відбиваємо свій дім. У нас іншого варіанту немає, у нас Батьківщина одна й іншу нам ніхто не дасть”, – додав генерал.

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