Окупанти на Півдні змушені платити гривнями, бо українці не приймають рублі

На окупованих росіянами територіях українці продовжують чинити спротив переходу в рублеву зону, тому окупанти на Півдні змушені користуватись гривнями.

Про це в четвер, 9 червня, інформує пресслужба Центру національного спротиву.

Попри заяви колаборантів щодо “Росія тут назавжди“, окупанти так і не змогли налагодити роботу адміністрацій та мають проблеми в фінансовому секторі.

Зазначається, що мешканці не сприймають рублі як валюту, а тому більшість товарів можна придбати лише за гривні.

При цьому підприємці масово відмовляються працювати за російськими законами.

Тому окупаційні адміністрації запрошують до міст підприємців із окупованого Криму.

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