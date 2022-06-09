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Окупанти хочуть розмінувати Маріуполь в “природний спосіб”, випустивши на мінні поля полонених, – СБУ

09/06/2022 14:13

Окупанти розглядають спосіб “розмінувати” Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля, для цього навіть придумали новий термін – “разминирование естественным путем”.

Про це у четвер, 9 червня, повідомляє СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови російських солдат.

“Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя”, – говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним “Каспій”.

За даними СБУ, він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади:

«Тор» (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».

Під “механізмом” мається на увазі те, де утримувати і як годувати «робочу силу», зазначили в СБУ.

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