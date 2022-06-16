Франція передасть Україні додаткових шість САУ Caesar

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Україні шість САУ Caesar додатково до оголошеного постачання зброї.

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, 16 червня, за підсумками зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

“Ми посилимо військову підтримку, у тому числі САУ Caesar, які дозволять військовим ефективніше захищатися від російської агресії”, — сказав він, додавши, що найближчим часом він ухвалить рішення про додаткові системи.

Париж уже поставив Україні 12 установок калібру 155 мм.

“Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових”, – цитує Макрона “Європравда”.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Відомо, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

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