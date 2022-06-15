Російська армія за добу зменшилася на 250 військових, – статистика Генштабу

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 15 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 6 танків, 25 бронемашин.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1440 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 3528 (+25) од,

артилерійських систем – 722 (+1) од,

РСЗВ – 230 (+1) од,

засобів ППО – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3)

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,

спеціальної техніки – 55 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 14 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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