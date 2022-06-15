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Російська армія за добу зменшилася на 250 військових, – статистика Генштабу

15/06/2022 09:20

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 15 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 6 танків, 25 бронемашин.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків – 1440 (+6) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3528 (+25) од,
  • артилерійських систем – 722 (+1) од,
  • РСЗВ – 230 (+1) од,
  • засобів ППО – 97,
  • літаків – 213,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3)
  • крилатих ракет – 129 (+4),
  • кораблів /катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од,
  • спеціальної техніки – 55 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 14 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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