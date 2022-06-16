На Донеччині ЗСУ ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, – Генштаб

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

У Донецькій області українські військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів.

Про це вранці в четвер, 16 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку росіяни ведуть бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти атакують підрозділи ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

“Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають”, – зазначає пресслужба ГШ ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

“На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив для сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів”, – додали в Генштабі.

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