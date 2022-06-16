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Україна щодня втрачає до тисячі військових загиблими і пораненими, – Арахамія

16/06/2022 10:04

Останні два тижні втрати України на Донбасі значно зросли — гинуть чи зазнають поранень до тисячі військових щодня.

Про це під час візиту до Вашингтона повідомив керівник фракції “Слуга народу” та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія, передає Axios.

За його словами, щодня на Донбасі та сході України гинуть у середньому від 200 до 500 українських військових, ще більше зазнають поранень.

Арахамія зазначив, що за останні два тижні кількість втрат значно зросла.

“Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб протистояти Росії в одній із найбільших битв XXI століття. У нас є люди, які навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя “, – сказав нардеп.

Арахамія заявив, що Україна призвала до армії мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, тому сили для продовження боротьби на Донбасі в України є.

Він також заявив, що попри заморожування переговорів з Росією, він і українська делегація розмовляють телефоном зі своїми російськими візаві “раз чи двічі на тиждень для перевірки, хоча обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів”.

“Наша переговорна позиція насправді досить слабка, тому ми не хочемо сідати за стіл переговорів, якщо знаходимося в такій позиції із втраченою територією”, — зазначив він.

Арахамія очолює українську делегацію у Вашингтоні, щоб збільшити темпи постачання зброї до України та визнати Росію державою-спонсором тероризму. За його словами, вони планують порушити цю тему в переговорах зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

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