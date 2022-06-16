Ситуація в Сєвєродонецьку залишається вкрай складною для України, – розвідка Британії

Всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов’язують Сєвєродонецьк із територією, контрольованою Україною, ймовірно, зруйновані.

Про це вранці в четвер, 16 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

“Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських сил і мирних мешканців, які залишилися на схід від річки”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки мости, швидше за все, зруйновані, Росії тепер доведеться або зробити переправу через річку, або наступати через фланги, щоб перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу.

“Бойові сили Росії на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих груп. За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГр), які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів“, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що для обох сторін, що воюють в містах на передовій, бої, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

“Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування”, – йдеться в огляді.

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