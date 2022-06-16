Ще 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Фото: пресслужба Командування ССО

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 16 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 9 танків, 17 бронемашин тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1449 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 545 (+17),

артилерійських систем – 729 (+7),

РСЗВ – 233 (+3),

засобів ППО – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591,

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 494 (+9),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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