Російські окупанти вбили вже 318 українських дітей, – ОГП

Закривавлена іграшка на вокзалі Краматорська після авіаудару

Російські окупанти від 24 лютого 2022 року вбили вже 318 українських дітей.

Про це інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

“Станом на ранок четверга, 16 червня, майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 318 дітей загинули та понад 581 поранена.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 297, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Зокрема 14 червня до лікувального закладу доставлено двомісячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ Вугледара Донецької області.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках в Маріуполі загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей.

Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, від чого дитина отримала осколкове поранення.

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