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“Кожен буде жати, що посіяв”. У Харкові випускники станцювали вальс біля руїн знищеної росіянами школи. ВІДЕО

06/06/2022 12:25

У Харкові одинадцятикласники школи №134 станцювали вальс біля руїн свого навчального закладу.

Біля школи точилися активні бої – десятки російських окупантів вдерлися туди 27 лютого. Збройні сили України вибили їх звідти.

Про це інформує Суспільне.

Відзначити випускний вирішили 5 червня, на нього прийшла близько третина класу, інші учні перебувають за межами Харкова.

Один із випускників Гліб Опашнян розповів, що його дім розташований за 500 метрів від школи.

“Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Стало страшно, осколок пролетів над моїм домом і влучив у сусідський.

Те, що загарбники полягли тут, – це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радий, я закінчую школу”, – розповів Гліб.

Учителька географії Олена Мосолова, чия донька також випускниця, каже, що вальс біля школи – це можливість хоч якось організувати останній дзвоник для дітей.

“Останній дзвоник ми собі трохи не так уявляли для своїх дітей, але сталося так, як сталося, й хочеться якесь свято діткам. Я сюди щодня прихожу, не відпускає”, – каже Мосолова.

Привітати випускників також прийшли бійці підрозділу Кraken, які в бою звільняли школу.

Воїн підрозділу Костянтин Немічев розповів, що в школі був останній форпост окупантів, які намагалися загрожувати Харкову.

“Російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста. Харків ми відбудуємо, обов’язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни”, – сказав Немічев.

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