Третій “Рамштайн”: Резніков розповів, про що домовилися

Фото: Олексій Резніков/Твіттер

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Про це він написав у твіттері вночі в четвер, 16 червня.

“Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність; наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну; НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе”, – заявив глава МОУ.

Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор “приєдналися до клубу”.

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння. Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.

А також – вертольоти від Словаччини, артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів, реактивні системи залпового вогню – від Німеччини.

“… і ще дещо”, – додав Резніков.

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