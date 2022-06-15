Німеччина надасть Україні менше систем залпового вогню Mars II: в чому причина

РСЗВ Mars Марс

Німеччина планує поставити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II – на одну менше, ніж анонсувала раніше.

Про це в середу, 15 червня, інформує видання Business Insider.

Ці німецькі РСЗВ із запасів Бундесверу мають бути передані Києву в серпні-вересні, а перед цим українські військові мають пройти вишкіл з вивчення цих систем.

Зменшення кількості ракетних установок частково пояснюють нестачею боєприпасів.

За словами анонімних співрозмовників видання, Німеччина не може застосовувати більшу частину власних боєприпасів через брак оновлення програмного забезпечення, анонсованого на кінець року.

За даними Business Insider, поставку цих РСЗВ з Німеччини до України уможливили США, які мають намір надати додаткові боєприпаси для Mars II.

Як передає Deutsche Welle, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт за підсумками третього засідання контактної групи з оборони України, який ще називають “форматом Рамштайн”, підтвердила, що Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MARS II.

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