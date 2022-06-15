Home / Світ / Європа / Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата для України, – Financial Times

Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата для України, – Financial Times

15/06/2022 20:11

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій державі та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує видання Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів та посадовців у європейських столицях.

Очікується, що Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським, що продемонструє потужну демонстрацію західної солідарності з Україною.

Візит відбудеться напередодні представлення оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

За словами посадовців, знайомих із цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Проте країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС – офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.

Читайте також:
Україна має отримати статус кандидата в ЄС якнайшвидше, – президент Румунії

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата для України, – Financial Times

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій державі та обговорити її заявку на вступ до...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse