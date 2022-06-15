Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата для України, – Financial Times

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій державі та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Про це ввечері в середу, 15 червня, інформує видання Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів та посадовців у європейських столицях.

Очікується, що Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським, що продемонструє потужну демонстрацію західної солідарності з Україною.

Візит відбудеться напередодні представлення оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

За словами посадовців, знайомих із цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Проте країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС – офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.

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