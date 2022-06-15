Україна має отримати статус кандидата в ЄС якнайшвидше, – президент Румунії

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
Про це Йоганніс сказав у середу, 15 червня, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Румунії, передає Reuters.
“На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки”, – сказав президент Румунії.
Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.
Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.
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