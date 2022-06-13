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Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата для України і Молдови з умовами, – ЗМІ

13/06/2022 16:58

Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами, щодо Грузії лишаються питання.

Про це в понеділок, 13 червня, повідомив у твіттері кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк.

“Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня”, – написав він.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

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Україна

Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата для України і Молдови з умовами, – ЗМІ

Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами, щодо Грузії лишаються питання. Про це в понеділок, 13 червня, повідомив у твіттері кореспондент...

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