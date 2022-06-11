“Європейський проєкт не може бути завершеним без України” – Зеленський

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві. Фото - Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва заявив, що від того, чи надасть Євросоюз Україні статус кандидата на вступ у ЄС, залежить майбутнє європейського проєкту.

“Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту”, – цитує “Європейська правда” слова Зеленського на спільній з головою Єврокомісії пресконференції, що відбулася по завершенню неанонсованого візиту фон дер Ляєн до Києва в суботу, 11 червня.

Цю думку президент України повторив кілька разів, зокрема, наголосивши: “Всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас”.

Президент констатував, що навіть під час жорстокої війни державні та суспільні інституції України залишаються стійкими. Підкресливши, що більшість населення держав-членів ЄС, згідно з результатами опитувань, справедливо вважають Україну частиною європейської родини, Зеленський зауважив, що “політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня” (під час саміту лідерів кран-членів ЄС – Н.)

Також глава Україснької держави закликав Євросоюз запровадити сьомий пакет санкцій проти агресора-РФ.

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, під час пресконференції дала зрозуміти, що маючи на меті європейські перспективи, українська влада має продовжувати реформи, зміцнити принцип верховенства права та подолати корупцію.

“…Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію”, – цитує фон дер Ляєн “Європейська правда”.

Вона похвалила Україну за те, що у минулі роки були створені антикорупційні інституції, але тепер, за її словами, “нам потрібні результати”.

“Вся країна активізується. Такий же дух потрібен для реформування та модернізації країни”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

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