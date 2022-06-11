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Голова Єврокомісії прибула до Києва. Говоритиме з Зеленським про заявку на вступ до ЄС

11/06/2022 12:23

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до ЄС.

Про візит, який раніше не анонсувався публічно, фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

“Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським я підіб’ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху”, – написала глава Єврокомісії, закінчивши українською: “Європа з вами”.

Очікується, що наступної п’ятниці Європейська комісія опублікує свою оцінку щодо потреби надати Україні  статус кандидата на членство в ЄС. валсне питання надання такого статусу Україні лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто Володимиру Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС, пише “Європейська правда”.   Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану – і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

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Україна

Голова Єврокомісії прибула до Києва. Говоритиме з Зеленським про заявку на вступ до ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до ЄС. Про візит, який раніше не анонсувався публічно, фон...

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