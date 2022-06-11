Спікер Бундестагу – за Україну в ЄС

Голова Бундестагу Бербель Бас закликала ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу та забезпечити якнайшвидший вступ України до Союзу.

Цю думку Бас виклала у спільній з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком статті у журналі Internationale Politik.

На думку спікерів двох парламентів, Євросоюз має зробити все можливе задля забезпечення того, аби процес вступу відбувався “настільки швидко, наскільки це дозволяють договори ЄС”, цитує статтю видання Bild.

Бас і Стефанчук зауважують, що хоч зближення України з ЄС вимагатиме часу, “але це не має тривати десятиліттями!.

“Україна – частина Європи. Нікому не може бути цікава слабка, нестабільна Україна, в якій люди відвертаються від Європи через розчарування та відсутність перспектив. Те саме стосується країн Західних Балкан, а також Грузії та Республіки Молдова”, – йдеться у статті.

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