Якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, меседж отримає Путін, – Стефанчук із трибуни Європарламенту

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу з трибуни Європарламенту закликав надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС, в іншому разі президент РФ Володимир Путін отримає меседж, що може “безкарно йти далі”.

Про це повідомляє в середу, 8 червня, “Європейська правда”.

“Українцям дуже важливо почути меседж від Європи, що те, що ви робите – це не намарно, і ми бачимо ваше протистояння. Якщо 24 червня (день саміту лідерів ЄС – “Н“) ми не отримаємо цей меседж – цей меседж отримає Путін, і він зрозуміє, що тепер він може безкарно йти далі”, – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що в Україні чітко усвідомлюють, що це “це лише статус кандидата”, і готові працювати на європейському треку “швидко і якісно” далі.

“Ми гарантуємо, що ми, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі. Але готові це зробити швидко і якісно – як ми зробили, заповнивши опитувальник на вступ до ЄС”, – сказав спікер Верховної Ради.

“Я прошу вас – давайте зробимо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою спільною перемогою”, – додав він.

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