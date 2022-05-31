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Всі великі країни ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ, крім Італії, – Драгі

31/05/2022 21:28

Усі великі країни Європейського союзу, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту ЄС у вівторок, 31 травня, пише “Європейська правда” із посиланням на Ansa.

“Проти статусу кандидата заперечують майже всі великі держави ЄС, я сказав би, всі, крім Італії”, – сказав Драгі.

За його словами, рішення про надання статусу кандидата наразі непередбачуване через протидію цих країн.

“Проте не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС. І мені здається, що Єврокомісія теж згодна з цією точкою зору”, – додав Драгі.

Раніше прем’єр Словенії Янез Янша, який завершує роботу на посаді, сказав, що в ЄС є розбіжності щодо розширення блоку, і є країни, які хотіли б тримати країни-аспіранти за його межами якомога довше.
Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

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