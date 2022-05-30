Голова Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні, надати нашій державі статус кандидата в ЄС.

Інакше, за її словами, Київ шукатиме допомоги за межами союзу.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Те, чого ми досягли досі, вже безпрецедентно, ми трималися разом і відповіли (на кризу, – “Н”) єдністю, що здивувало навіть запеклих циніків”, – сказала під час виступу на екстреному саміті ЄС.

Мецола наголосила на потужному відгуку громадян ЄС на труднощі українців та розуміння європейцями необхідності “платити за війну” на континенті.

“Досі громадська думка була з нами. Наші народи відкрили свої будинки та серця шістьом мільйонам українців. Вони здебільшого погодилися з тим, що за війну доводиться платити, і вимагали рішучих дій”, – сказала вона.

При цьому глава Європарламенту висловила занепокоєння, що цей терпець громадян може увірватися і ситуація може змінитися під тиском російської пропаганди та високих цін. Тому ЄС має залишатися непохитним та лідирувати у довгостроковій допомозі Україні.

“Статус кандидата дасть Україні надію, відкриє їй двері для участі у різних програмах, дасть простір та час для проведення реформ”, – заявила вона, пославшись на досвід реальної трансформації таких країн, як Албанія і Північна Македонія.

“Що зараз потрібно Україні, то це надія та перспектива, інакше ми змусимо Київ шукати (підтримки, – “Н”) в іншому місці”, – попередила Мецола.

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