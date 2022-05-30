Home / Війна / Голова Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Голова Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

30/05/2022 21:01

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні, надати нашій державі статус кандидата в ЄС.

Інакше, за її словами, Київ шукатиме допомоги за межами союзу.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Те, чого ми досягли досі, вже безпрецедентно, ми трималися разом і відповіли (на кризу, – “Н”) єдністю, що здивувало навіть запеклих циніків”, – сказала під час виступу на екстреному саміті ЄС.

Мецола наголосила на потужному відгуку громадян ЄС на труднощі українців та розуміння європейцями необхідності “платити за війну” на континенті.

“Досі громадська думка була з нами. Наші народи відкрили свої будинки та серця шістьом мільйонам українців. Вони здебільшого погодилися з тим, що за війну доводиться платити, і вимагали рішучих дій”, – сказала вона.

При цьому глава Європарламенту висловила занепокоєння, що цей терпець громадян може увірватися і ситуація може змінитися під тиском російської пропаганди та високих цін. Тому ЄС має залишатися непохитним та лідирувати у довгостроковій допомозі Україні.

“Статус кандидата дасть Україні надію, відкриє їй двері для участі у різних програмах, дасть простір та час для проведення реформ”, – заявила вона, пославшись на досвід реальної трансформації таких країн, як Албанія і Північна Македонія.

“Що зараз потрібно Україні, то це надія та перспектива, інакше ми змусимо Київ шукати (підтримки, – “Н”) в іншому місці”, – попередила Мецола.

Читайте також:
Якщо європейська єдність похитнеться – це саме те, що треба Путіну, – Зеленський на саміті ЄС

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Голова Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні, надати нашій державі статус кандидата в ЄС. Інакше, за її словами, Київ шукатиме допомоги за межами союзу. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse