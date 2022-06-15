Байден оголосив про надання Україні зброї ще на $1 млрд

Президент США Джо Байден після розмови з Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів у вигляді озброєнь для відбиття повномасштабної агресії Росії.

Про це йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому в середу, 15 червня.

Пакет включає додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для ракетних систем залпового вогню.

Крім того, президент США заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів для постраждалих від війни українців.

“Хоробрість, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами не похитнуться в нашій прихильності українському народу, який бореться за свою свободу”, – йдеться в заяві американського президента.

“Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну Росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії”, – ідеться в заяві Байдена.

“Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил”, – цитує Білий дім президента США.

Як відомо, цього ж дня у Брюсселі триває третя зустріч у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

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