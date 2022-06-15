Home / Світ / Америка / Байден оголосив про надання Україні зброї ще на $1 млрд

Байден оголосив про надання Україні зброї ще на $1 млрд

15/06/2022 20:20

Президент США Джо Байден після розмови з Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів у вигляді озброєнь для відбиття повномасштабної агресії Росії.

Про це йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому в середу, 15 червня.

Пакет включає додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для ракетних систем залпового вогню.

Крім того, президент США заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів для постраждалих від війни українців.

“Хоробрість, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами не похитнуться в нашій прихильності українському народу, який бореться за свою свободу”, – йдеться в заяві американського президента.

“Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну Росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії”, – ідеться в заяві Байдена.

“Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил”, – цитує Білий дім президента США.

Як відомо, цього ж дня у Брюсселі триває третя зустріч у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Читайте також:
США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить, – Пентагон

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата для України, – Financial Times

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку нашій державі та обговорити її заявку на вступ до...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse