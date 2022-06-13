США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить, – Пентагон

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення наших Збройних сил оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії.
Про це в понеділок, 13 червня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує пресслужба відомства.
“США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху”, – зауважив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ.
Він наголосив, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу.
“Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці”, – уточнив Остін.
Він запевнив, що США й інші країни продовжать докладати зусиль, щоб в найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше підтримки та допомогти ЗСУ досягти успіху.
Остін зауважив, що цього тижня Сполучені Штати втретє скличуть Контактну групу з питань оборони України (так званий “Рамштайн-3”), яка, за його словами, лише збільшує кількість своїх членів.
“Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території”,- зауважив глава Пентагону.
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