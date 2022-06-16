Президент збирав ставку щодо загрози нового нападу з Білорусі, – Данілов

Президент Володимир Зеленський 15 червня збирав засідання ставки Верховного Головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності в чотирьох прикордонних областях.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов в ефірі телепрограми “Говорить великий Львів” у четвер, 16 червня.

“Що стосується напрямку з Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно”, – сказав Данілов.

“У результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни”, – розповів секретар РНБО, якого цитує “Українська правда”.

Данілов не уточнив, у яких саме областях буде проведено перевірку.

З Білоруссю межують п’ять областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

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