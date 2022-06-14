ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 111 – 14.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Із Покровська, що на Донеччині, до Львова запустять спеціальний евакуаційний поїзд

14 червня о 16:30 на залізничну станцію в Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд – 234/233 Покровськ–Дніпро–Львів, ідеться у повідомленні Укрзалізниці.

За інформацією Покровської міської ради, близько опівночі було чутно потужні вибухи, обстрілів також зазнала сусідня Добропільська громада.

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Епізод бою Інтернаціонального батальйону Сил ТрО ЗСУ на Донбасі:

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Військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали знищення замаскованої БМП окупантів та ще кількох одиниць бронетехніки.

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Уночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах. Люди не постраждали, але у Покровській громаді пошкоджені будинки, – голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

8:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1434 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

РСЗВ – 226 (+3),

засобів ППО – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од,

спеціальної техніки – 54.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

6:50

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим, – ГШ ЗСУ.

6:50

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ.

Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області, – ГШ ЗСУ.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне (під Святогірськом – “Н”) та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

6:50

Генштаб про південний фронт:

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.



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Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 106 ОБОРОНИ, 09.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.