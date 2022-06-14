Home / Війна / Над Львівщиною сили ППО збили російську ракету, четверо постраждалих

Над Львівщиною сили ППО збили російську ракету, четверо постраждалих

14/06/2022 14:26

Над містом Золочів Львівської області протиповітряна оборона Збройних сил України збила ворожу ракету. Уламки впали на цегельний завод, поранення тримали четверо людей.

Про це вдень у вівторок, 14 червня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості”, – написав він у фейсбуці.

Золочів 2 Золочів 1
<
>
Фото: Максим Козицький/Facebook

Козицький додав, що ворог запускав ракету з південно-східного напрямку.

Читайте також:
СБУ затримала коригувальника російських ракет по Львівщині

Унікальних переглядів: 63
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У центрі Києва відкривається виставка “Комунізм = рашизм”

У центрі Києва, на Михайлівській площі, відкривається виставка “Комунізм = рашизм”. Експозицію влаштовує команда Архіву національної пам’яті. Відкриття заплановане на середу, 15 червня, о 17:00. Виставка “Комунізм = рашизм”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse