Над Львівщиною сили ППО збили російську ракету, четверо постраждалих

Над містом Золочів Львівської області протиповітряна оборона Збройних сил України збила ворожу ракету. Уламки впали на цегельний завод, поранення тримали четверо людей.

Про це вдень у вівторок, 14 червня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості”, – написав він у фейсбуці.

< ► > Фото: Максим Козицький/Facebook

Козицький додав, що ворог запускав ракету з південно-східного напрямку.

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