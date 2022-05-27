Home / Війна / СБУ затримала коригувальника російських ракет по Львівщині

СБУ затримала коригувальника російських ракет по Львівщині

27/05/2022 16:51
Контррозвідка української спецслужби затримала учасника агентурної мережі, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомило Управління СБ України у Львівській області.

“Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові. А також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність завдання ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури. Такі «рекомендації» зрадника давали агресорам можливість завдавати удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз”, – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що зрадник демонстрував кураторам, що готовий допомагати й надалі.«Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать», – додавав він наприкінці листа.

Слідству стало відомо, що, крім коригування вогню, чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Зібрані дані він передавав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте також:
Український важкоатлет Красильников коригував ворожий вогонь. Затримали

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала коригувальника російських ракет по Львівщині

Контррозвідка української спецслужби затримала учасника агентурної мережі, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині. Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомило Управління...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse