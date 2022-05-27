СБУ затримала коригувальника російських ракет по Львівщині

Контррозвідка української спецслужби затримала учасника агентурної мережі, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомило Управління СБ України у Львівській області.

“Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові. А також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність завдання ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури. Такі «рекомендації» зрадника давали агресорам можливість завдавати удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз”, – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що зрадник демонстрував кураторам, що готовий допомагати й надалі.«Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать», – додавав він наприкінці листа.

Слідству стало відомо, що, крім коригування вогню, чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Зібрані дані він передавав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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