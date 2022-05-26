Український важкоатлет Красильников коригував ворожий вогонь. Затримали

Важкоатлет Красильников

Відомого українського важкоатлета Геннадія Красильникова затримали українські бійці у Чугуєві на Харківщині за коригування вогню у російських окупантів.

Про це у четвер, 26 травня, повідомляє “Цензор.НЕТ”. Відео із кадрами затриманого спортсмена було опубліковано сьогодні, 26 травня.

На відео показано, як чотирьох чоловіків вивели з підвалу, а одним із них виявився і Красильников.

Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

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