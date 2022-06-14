На Херсонщині ЗСУ збили російський гелікоптер

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У Херсонській області українські військовослужбовці збили російський вертоліт. Про це в Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у вівторок, 14 червня. “На Херсонщині захисники Півдня України із застосуванням ПЗРК знищили ворожий гелікоптер”, – написав він. Більше Братчук не повідомив жодних подробиць. За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила 213 літаків та 179 вертольотів. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук