На Херсонщині ЗСУ збили російський гелікоптер

У Херсонській області українські військовослужбовці збили російський вертоліт.
Про це в Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у вівторок, 14 червня.
“На Херсонщині захисники Півдня України із застосуванням ПЗРК знищили ворожий гелікоптер”, – написав він.
Більше Братчук не повідомив жодних подробиць.
За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила 213 літаків та 179 вертольотів.
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