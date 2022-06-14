In memoriam. На Ізюмському напрямку загинув Роман Ратушний, громадянин і воїн

Роман Ратушний. Фото з ФБ

На війні з Росією загинув відомий київський громадський діяч, засновник руху “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний.

Смерть 24-річного воїна “Новинарні” підтвердили 13 червня в 93 омбр, а невдовзі також у ГО “Захистимо Протасів яр”.

Юнак служив у розвідці в 93-й механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр”.

За даними “Новинарні“, Роман поліг 9 червня на Ізюмському напрямку. Тіло забрали на підконтрольну територію в ніч на 13-те.

“Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання”, – ідеться в дописі на фб-сторінці “Захистимо Протасів Яр”.

Після повномасштабного вторгнення орди Ратушний добровольцем став до лав Сил оборони України, створив підрозділ “Протасового Яру”. Він спершу захищав Київ, згодом діяв на Сумщині, брав участь у деокупації населених пунктів області.

24 березня Роман писав у фейсбуці: “За цей місяць (від початку великої війни) ми встигли половити диверсантів, роззброїти базу проросійських чортів на 50 тітушок (…), навчитись літати на дронах, навчитись не помирати від мін/куль/танків. Це була наша учебка, і я радий, що під час нашої практики постраждало і загинуло достатньо росіян. Достатньо для того, аби бути переконаним, що ти в разі чого розмінявся на двох-трьох. Але недостатньо для того, щоб з війною не стикнулися наші діти”.

Надалі, з початку квітня , Ратушний воював у Харківській області, зокрема в Ізюмському районі, у розвідувальному взводі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

20 травня Роман написав великий світоглядний пост у фейсбуці, в якому було зазначено:

“Значить так, враховуючи те, як розгортаються події на нашій ділянці, буду писати все, що думаю, без застережень образити почуття друзів та знайомих.

Всі, хто дивляться і ретранслюють (а такі люди навіть не відстрілюють, звідки в їхній голові беруться тези, які вони говорять ротом) Максима Каца, Невзорова, Собчак, Тінькова, Дудя, кліп Земфіри та будь-кого, в кого є російське громадянство — автоматично мають вважатись тупими дегенератами, яких треба викидати нах***й з України.

Допоки Збройні сили вбивають русню на фронті, ви не здатні вбити русню в собі. Ви нікчемні, як ті жаби, що намагаються підливати воду у висушене болото.

Просто запам’ятайте: чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям.

Ця війна триває більше трьох сотень років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м’ясом для росіян. Коли ми її виграємо — ми отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни.

Якщо ви приймете цей факт, вам не потрібні будуть рожеві окуляри від Арестовича чи ваших улюблених аналітиків, які точно знають, коли помре черговий російський цар чи коли в русні закінчаться ресурси (спойлер: вони не знають).

Люди, які кажуть що ніхто не міг уявити широкомасштабну війну русні проти України, негідники. Вам про це казали дуже довго і чітко люди, яких ви записували в націонал-патріоти, американські агенти і радикали. Те, що ви не слухали, не значить, що ви не знали. Ви знали, але хотіли зберегти свій дебільний солом’яний світогляд від необхідності його перелаштовувати під абзац номер 5 цього допису.

Насправді я ще довго можу трансформовувати свій біль в образи щодо ідіотів, але позаяк це все одно не спрацює, на цьому і зупинюсь.

Щодо фото: джавелін, в ракеті якого ми віддзеркалюємось, сьогодні був використаний, а його оператор загинув”.

Хто такий Роман Ратушний

Ратушний Роман Тарасович — громадський діяч, відомий боротьбою за збереження Протасового Яру в Києві.

Син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху “Збережи старий Київ” Тараса Ратушного.

Народився 5 липня 1997 року в Києві.

Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки “Беркута” в ніч на 30 листопада 2013 року.

У 2018 році Ратушний очолив ініціативу “Захистимо Протасів Яр”, а в 2019 році — однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення забудови, яку має намір здійснити ТОВ “Дайтона Груп”, близька до великого бізнесмена Геннадія Корбана.

У жовтні 2019 року Роман заявив про погрози йому фізичною розправою і опублікував записи відповідних діалогів із заступником голови офісу президента Андрія Смирнова, а згодом також Геннадія Корбана. Активіст був вимушений переховуватися.

Зрештою наміри забудовника збудувати на схилі три 40-поверхівки були зірвані. Господарський суд у 2021 році визнав недійсним договір суборенди земельної ділянки, де вирубала дерева “Дайтона” і де два роки тому активісти зупинили будівництво через суд.

У березні 2021-го Роман був неправомірно арештований після акції протесту під офісом президента, коли прибічники Сергія Стерненка палили фаєри, розбили скло у дверях і обписали стіни.

Загинув 9 червня 2022-го.

“Ми становилися як організація завдяки йому. Попри цю важку втрату, ми продовжимо справу Романа, ми продовжимо змінювати й розбудовувати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Ми обов’язково розбудуємо парк в Протасовому яру. Парк, де на честь Роми висадимо дуб. Парк, який, впевнені, буде носити ім’я Романа Ратушного”, – пообіцяли побратими з ГО з SaveProtas.

Роман Ратушний був справжнім громадянином і борцем. Попри молодий вік, він зробив дуже багато для рідного міста і громади, поклав своє життя за волю країни та за кожного з нас.

Це велика втрата для Києва й України.

“Новинарня” щиро сумує з приводу загибелі Романа та висловлює співчуття його батькам, близьким, друзям.

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