В окупованій Новій Каховці – вибухи. Ймовірно, знищено ворожий склад боєприпасів

Скріншот із відео

На Херсонщині в тимчасово окупованому місті Нова Каховка пролунали потужні вибухи.

Про це у вівторок, 14 червня, інформує “Мілітарний”.

Офіційної інформації про причину вибухів у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає. Проте користувачі у соціальних мережах повідомляють, що Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських військових.

Також на оприлюднених відео видно сильну пожежу та чутно детонацію боєприпасів.

Повідомляється, що вибухи почалися близько 16:40. Потім у небо здійнявся величезний стовп густого диму.

Нова Каховка – місто обласного підпорядкування в Херсонській області, на півдні України. Вона розташована на лівому березі Дніпра, за декілька кілометрів нижче за течією від міста Каховка.

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