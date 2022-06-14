В окупованій Новій Каховці – вибухи. Ймовірно, знищено ворожий склад боєприпасів

На Херсонщині в тимчасово окупованому місті Нова Каховка пролунали потужні вибухи.
Про це у вівторок, 14 червня, інформує “Мілітарний”.
Офіційної інформації про причину вибухів у тимчасово окупованому населеному пункті наразі немає. Проте користувачі у соціальних мережах повідомляють, що Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських військових.
Також на оприлюднених відео видно сильну пожежу та чутно детонацію боєприпасів.
Повідомляється, що вибухи почалися близько 16:40. Потім у небо здійнявся величезний стовп густого диму.
Нова Каховка – місто обласного підпорядкування в Херсонській області, на півдні України. Вона розташована на лівому березі Дніпра, за декілька кілометрів нижче за течією від міста Каховка.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 111 – 14.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!